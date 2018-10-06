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Фоньини снялся с турнира в Пекине, дель Потро без борьбы вышел в финал

Фоньини снялся с турнира в Пекине, дель Потро без борьбы вышел в финал
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини отказался от игры в полуфинальном матче соревнований категории ATP 500 в Пекине. Его соперник, первая ракетка турнира аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, вышел в решающий матч Открытого чемпионата Китая без борьбы.

Ранее теннисисты встречались дважды – каждый имеет по одной победе. Последнее противостояние состоялось в финале соревнований в Лос-Кабосе. Фоньини победил со счётом 6:4, 6:2.

В финале аргентинский теннисист встретится с победителем пары Кайл Эдмунд (Великобритания, 5) – Николоз Басилашвили (Грузия).

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

06 октября 2018 года, суббота. 11:30 МСК
Пекин (м). 1/2 финала
Матч окончен
Хуан-Мартин дель Потро
Хуан-Мартин дель Потро
4
Аргентина
Rt
 
 
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
13
Италия
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