Медведев – первый за 16 лет квалифаер в финале турнира в Токио

Россиянин Даниил Медведев стал первым теннисистом за 16 лет, кому удалось пробиться в финал турнира в Токио, стартовав при этом в квалификации. В полуфинальной встрече 22-летний Медведев в двух партиях обыграл 19-летнего канадца Дениса Шаповалова – 6:3, 6:3.



«Мне нравится играть в квалификациях турниров только при одном условии – если я выигрываю. Дополнительные матчи помогают. К примеру, в Токио в матче за выход в основную сетку я обыграл друга из Беларуси (Егора Герасимова. – Прим. «Чемпионата»). Это помогло мне войти в турнир и быть подготовленным к основной сетке», – цитирует Медведева официальный сайт ATP.



Соперником Даниила в решающем матче соревнований станет хозяин кортов — Кей Нисикори.

Медведев в двух сетах обыграл Шаповалова и вышел в финал турнира в Токио