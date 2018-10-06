Медведев – о выходе в финал Токио: не скажу, что провёл сегодня лучший матч

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финальный матч Открытого чемпионата Японии. В матче 1/2 финала 22-летний теннисист обыграл канадца Дениса Шаповалова – 6:3, 6:3. Предыдущие две очные встречи теннисистов завершились победами Дениса.



«Денис — отличный игрок, но в теннисе никто не может всегда выигрывать. Иногда вы обыгрываете кого-то, иногда вы ему же можете проиграть. Сегодня мне удалось показать действительно хороший уровень тенниса, хорошую подачу. Мне удалось оформить несколько брейков, и этого оказалось достаточно для итоговой победы. Не могу сказать, что сегодня провёл лучший матч – все мои игры на турнире были отличными», – цитирует Медведева официальный сайт ATP.



Соперником Даниила по финальному матчу станет третья ракетка соревнований японец Кей Нисикори.

Медведев – первый за 16 лет квалифаер в финале турнира в Токио