Медведев может сыграть с Федерером, Хачанов встретится с Джонсоном в Шанхае

Стали известны результаты жеребьёвки «Мастерса» в Шанхае (Китай) с призовым фондом более $ 7 млн, который состоится с 6 по 14 октября.

Лидером посева стал швейцарский теннисист Роджер Федерер. В стартовом матче 37-летний спортсмен может встретиться либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с представителем Китая Чжаном Цзэ. Вторая ракетка соревнований, серб Новак Джокович, также вступит в борьбу со второго круга. Он сыграет с победителем пары Максимилиан Мартерер (Германия) — Жереми Шарди (Франция).

Помимо Медведева, в основной сетке соревнований выступят ещё два россиянина. В первом раунде Карен Хачанов сразится с американцем Стивом Джонсоном, а Андрей Рублёв — с Роберто Баутистой-Агутом из Испании.

В 2017 году победителем турнира в Шанхае стал Федерер, в финале обыграв испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.