Возняцки победила Цян и сыграет с Севастовой в финале турнира в Пекине

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под вторым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Китая Ван Цян – 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.



Вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Эйсами Ван Цян не отличилась.



За главный трофей соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Оденсе поспорит с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).