С. Уильямс: продолжу говорить на неудобные темы. Например, о насилии в семье

Американка Серена Уильямс сообщила, что насилие в семье её беспокоит не меньше расизма и сексизма.



«Буду продолжать говорить на неудобные темы, чтобы последовали изменения. Наличие дочери меняет взгляды на многие вещи в мире. Действительно, в последнее время моё мировоззрение существенно изменилось.



Насилие в семье — такая же важная тема, как и те, что я поднимала ранее. Множество женщин в мире находятся в жутких ситуациях, но не могут из них выбраться по различным причинам. Материальная — одна из них. Иногда, встречая человека, вы можете подумать, что он прекрасен, но спустя месяц, год или несколько лет он оказывается совсем другим. В таких случаях человек не должен терпеть изменения — это ненормально, ведь он невиновен в них.

Адресую послание не только женщинам, но и мужчинам. Только все вместе мы можем изменить подобные вещи», – заявила Уильямс в интервью журналу ELLE.