Басилашвили вышел в финал турнира в Пекине, обыграв Эдмунда

Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили вышел в финал турнира в Пекине. В полуфинальной встрече Басилашвили в двух сетах обыграл пятую ракетку соревнований, британца Кайла Эдмунда, со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Матч продолжался 1 час 39 минут. Басилашвили 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 возможных брейк-пойнтов. На счету Эдмунда 3 эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейка.

Басилашвили впервые обыграл Эдмунда в трёх проведённых матчах. Счёт в личном противостоянии стал 2-1 в пользу британца.

За титул Басилашвили сыграет с первой ракеткой соревнований – аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро. На счету Басилашвили на данный момент один титул, завоёванный в 2018 году в Гамбурге.