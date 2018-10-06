Возняцки: я нашла свой ритм и очень довольна своей игрой на этой неделе

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки прокомментировала победу над китаянкой Ван Цян – 6:1, 6:3 – и выход в финал турнира в Пекине впервые с 2010 года.

«Я была очень спокойной и сосредоточенной. У меня был план на игру, и я просто пошла и сделала всё возможное. И это сработало сегодня.

Думаю, на этой неделе чувствую себя отлично, в том числе и в мыслях. Я улучшила свою игру, играю всё лучше с каждым матчем. Я нашла свой ритм и очень довольна своей игрой на этой неделе.

Моя следующая соперница, Севастова, — хитрый противник. Она меняет темп, играет в разных углах площадки, использует интересные удары. Так что мне нужно быть очень сосредоточенной, дисциплинированной и брать все очки, которые возможно», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.