Джокович: болельщики в Шанхае отлично поддерживают и меня, и Надаля, и других

Сербский теннисист Новак Джокович, который выигрывал «Мастерс» в Шанхае в 2012, 2013 и 2015 годах, рассказал, что на следующей неделе попробует сделать это ещё раз.

«Я чувствую себя хорошо быть здесь, в Китае. Есть хорошая, позитивная энергия вокруг этих турниров. Они организованы на таком высоком уровне, как Пекин и Шанхай. У меня здесь много болельщиков, много молодых людей, которые выходят каждый день с сербскими флагами, я их вижу. Они поддерживают не только меня, но и Рафаэля Надаля, и других. Причём, очень активно. Это часть отличной атмосферы, которую ощущаешь, каждый раз приезжая сюда.

В это время года я обычно добиваюсь высоких результатов, выигрываю трофеи, так что это меня обнадёживает. Такие турниры хороши тем, что опровергают мнение большинства людей о том, что после четвёртого турнира «Большого шлема» сезон якобы заканчивается. Но только не для меня», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.