Осака — о травме: врач осмотрел и сказал, что жить буду

Японская теннисистка Наоми Осака после поражения от латвийки Анастасии Севастовой со счётом 4:6, 4:6 в полуфинале Открытого чемпионата Китая рассказала о травме спины, из-за которой ей пришлось брать медицинский тайм-аут.



«Врач осмотрел меня и сказал, что жить буду. Просто сказалась усталость, ведь в последнее время я провела много матчей. Мне необходима передышка.



Не знаю, почему сейчас, после поражения, чувствую себя счастливее, чем ранее после победы. Думаю, я ни о чём не сожалею», — цитирует Осаку пресс-служба WTA.

В финале турнира в Токио с призовым фондом более $ 8 млн 28-летняя уроженка Лиепаи сыграет с представительницей Дании Каролиной Возняцки. В прошлом году титул завоевала француженка Каролин Гарсия.