Главачкова и Стрыцова выиграли Открытый чемпионат Китая в парном разряде

Чешский дуэт Андреа Главачкова/Барбора Стрыцова одержал победу в парном турнире в Пекине (Китай), одолев в двух партиях представительницу Канады Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань со счётом 4:6, 6:4, [10:8].

Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Дабровски и Ифань дважды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 7 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили 1 эйс, совершили 1 ошибку на подаче и сделали один брейк.

В финале Открытого чемпионата Китая в одиночном разряде встретятся латвийка Анастасия Севастова и вторая ракетка мира представительница Дании Каролина Возняцки. Матч начнётся 7 октября в 11:30 мск. В 2017 году титул завоевала француженка Каролин Гарсия.