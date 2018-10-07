Маклахлан и Штруфф выиграли Открытый чемпионат Японии в парном разряде

В финальном матче турнира в Токио (Япония) в парном разряде японец Бен Маклахлан и представитель Германии Ян-Леннард Штруфф в двух сетах победили Равена Класена (ЮАР) и Майкла Винуса (Австралия) со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Маклахлан и Штруфф 9 раз подали навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 4 возможных. Их соперники выполнили 3 эйса, ни разу не ошиблись на подаче и не сделали ни одного брейка.

В одиночном разряде титул завоевал россиянин Даниил Медведев, который в решающей встрече обыграл японца Кея Нисикори, посеянного под третьим номером, — 6:2, 6:4. Ранее в этом году 32-я ракетка мира уже выиграл два турнира ATP — в Сиднее и Уинстон-Салеме.