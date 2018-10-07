Победа Басилашвили над Эдмундом — в обзоре полуфинала турнира в Пекине

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал Открытого чемпионата Китая, обыграв в двух партиях пятую ракетку соревнований, британца Кайла Эдмунда, со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Матч продолжался 1 час 39 минут.

Басилашвили впервые обыграл Эдмунда в трёх проведённых поединках. Счёт в личном противостоянии стал 2-1 в пользу британца.



За титул Басилашвили поборется с первой ракеткой соревнований – аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро. На данный момент на счету 26-летнего грузина один трофей, завоёванный в 2018 году в Гамбурге.

Турнир в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершится 7 октября. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».