Кубот и Мело одержали победу на турнире в Пекине в парном разряде

В финале парного турнира Открытого чемпионата Китая дуэт Лукаш Кубот (Польша)/Марсело Мело (Бразилия) обыграл австрийца Оливера Мараха и представителя Хорватии Мате Павича со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. За это время Кубот и Мело допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. Их соперники три раза ошиблись на подаче и не сделали ни одного брейка. Кроме того, теннисисты за весь матч не выполнили ни одного эйса.

Таким образом, Кубот выиграл 23-й титул в карьере в парном разряде, а Мело — 31-й.

В финале турнира в Пекине в одиночном разряде грузин Николоз Басилашвили 7 октября сразится с первой ракеткой соревнований – аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.