Шарди, Харри и Гоёвчик вышли во второй круг «Мастерса» в Шанхае

Теннисисты Жереми Шарди, Николас Харри и Петер Гоёвчик успешно стартовали на турнире в Шанхае (Китай) с призовым фондом более $ 7 млн.

22-летний Харри в упорной борьбе прошёл представителя Германии Мишу Зверева, одержав победу со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. За это время чилиец отметился 18 эйсами, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Его соперник выполнил 7 подач навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

Во втором круге соревнований Харри встретится с хорватом Марином Чиличем.

Шанхай. Мужчины. Первый круг

Жереми Шарди (Франция) — Максимильян Мартерер (Германия) — 6:3, 7:6 (7:5).

Джек Сок (США) — Петер Гоёвчик (Германия) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.