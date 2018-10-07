Кудерметова выступит в основной сетке турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно провела решающий матч квалификации турнира в Тяньцзине, одержав победу после отказа соотечественницы, Яны Сизиковой при счёте 3:6, 7:6 (9:7), 4:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время 21-летняя Кудерметова выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов. Её соперница дважды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и сделала 4 брейка. В личных встречах 123-я ракетка мира ведёт — 2-0.

Турнир в Тяньцзине с призовым фондом более $ 225 тыс. продлится до 14 октября. Действующей победительницей является россиянка Мария Шарапова, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Беларуси Арину Соболенко — 7:5, 7:6 (10:8).