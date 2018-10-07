Осака из-за травмы спины снялась с турнира в Гонконге

Японская теннисистка Наоми Осака не примет участия в предстоящем турнире в Гонконге с призовым фондом более $ 225 тыс., который состоится с 8 по 14 октября.

Как сообщает пресс-служба WTA, победительница US Open 2018 решила сняться из-за повреждения спины. Место Осаки в основной сетке соревнований займёт представительница Китая Чжан Шуай. На этой неделе 20-летняя спортсменка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Китая, где потерпела поражение от латвийки Анастасии Севастовой со счётом 4:6, 4:6. Во время матча Наоми брала медицинский тайм-аут.

Действующей победительницей соревнований в Гонконге является россиянка Анастасия Павлюченкова. В прошлогоднем финале она взяла верх над австралийкой Дарьей Гавриловой.