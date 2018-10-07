Видеообзор финального матча на турнире в Пекине Возняцки — Севастова

«Чемпионат» представляет видеообзор финального матча Открытого чемпионата Китая по теннису, в котором датчанка Каролина Возняцки в двух сетах взяла верх над Анастасией Севастовой из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

За полтора часа, проведённых на корте, победительница Australian Open 2018 года выполнила 1 эйс, дважды ошиблась на своей подаче и реализовала четыре из восьми возможных брейк-пойнтов. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 1 брейк. По личным встречам вторая ракетка мира уверенно ведёт — 5-0.

Таким образом, 28-летняя уроженка Оденсе Возняцки выиграла 30-й титул WTA в одиночном разряде.

В 2017 году на турнире в Пекине победу одержала француженка Каролин Гарсия, обыграв румынку Симону Халеп — 6:4, 7:6 (7:3).