Возняцки: ценно, что спустя 8 лет я снова играю в Пекине и борюсь за титул

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала победу над Анастасией Севастовой в финале турнира в Пекине (6:3, 6:3). Впервые эти соревнования Возняцки выиграла восемь лет назад.

«В прошлый раз было по-другому. Мне было 20 лет, когда я впервые выиграла здесь. У них ещё не было этого стадиона. Это был другой корт, на котором я играла. С тех пор многое произошло. Для меня ценно, что я всё ещё здесь, хорошо играю и могу взять титул. Это действительно много значит для меня.

Честно говоря, я не чувствовал себя хорошо накануне турнира. Только после второго матча я начала понимать, что хорошо играю и ориентируюсь на корте. Уже в третьем матче я заиграла в хороший теннис и поверила, что в ходе турнира набираю форму.

Севастова — хитрый противник. Если вы не слишком уверены в себе, она может легко заставить вас сомневаться ещё больше. Она не подаёт дважды с одинаковым темпом, поэтому играть против неё сложно.

Несмотря на то что сейчас я играю хорошо, на Итоговом турнире в Сингапуре будет сложно. Там будут лучшие игроки, так что нужно играть очень хорошо. Но эта победа, конечно же, придаст мне уверенности, ведь я сыграла так, как мне хочется», — приводит слова Возняцки пресс-служба WTA.