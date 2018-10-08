Джокович и Надаль сыграют выставочный матч в Саудовской Аравии

Победители турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль сыграют друг против друга в выставочном матче в конце 2018 года в Джидде. Матч состоится 22 декабря, сообщает Ubitennis.

Теннисисты впервые встретятся в Саудовской Аравии. В стране с населением более 32 миллионов человек нет игроков с официальным профессиональным рейтингом в теннисе.

Подробности предстоящего матча не сообщаются. Известно только, что он состоится в спортивном городе короля Абдаллы — многофункциональном стадионе, расположенном к северу от Джидды. Там проходят в основном футбольные матчи и боксёрские поединки.

Надаль уже поблагодарил организаторов за приглашение в своём «твиттере»

Саудовские источники сообщили, что матч будет транслироваться по телевидению через Ksa Sports и MBC, хотя официально это ещё не подтверждено.

Это будет первая встреча выставочная встреча Джоковича и Надаля с матча 2016 года в Милане.