Тарпищев: Медведев провёл очень хороший турнир, рад его прогрессу в этом сезоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Японии. В финале соревнований 32-я ракетка мира в двух партиях обыграл японца Кея Нисикори, посеянного под третьим номером, — 6:2, 6:4.

«Медведев провёл очень хороший турнир, я рад его прогрессу в этом сезоне. Он выиграл уже свой второй титул в качестве квалифаера и третий в сезоне. Это говорит о том, что у него есть характер и уверенность в своих силах. Тем не менее есть многие вещи, в которых ему надо ещё прибавлять, но он и сам это хорошо понимает», — приводят слова Тарпищева «Известия».

Ранее в этом году Медведев уже выиграл два турнира ATP — в Сиднее и Уинстон-Салеме.