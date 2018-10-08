Осака стала 4-й ракеткой мира, Соболенко — 11-й

В обновлённом рейтинге WTA от 8 октября японка Наоми Осака поднялась на четвёртую строчку, чешка Каролина Плишкова — на шестую, американка Слоан Стивенс — на восьмую, немка Юлия Гёргес — на девятую. Замкнула первую десятку голландка Кики Бертенс. Представительница Беларуси Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира.

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 14-й позиции.



Рейтинг WTA. 8 октября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421.

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6490.

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5400.

4 (6). Наоми Осака (Япония) — 4770.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350.

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345.

7 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255.

8 (9). Слоан Стивенс (США) — 4022.

9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3785.

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740.

11 (16). Арина Соболенко (Беларусь) — 3265.

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14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3150...

26 (25). Мария Шарапова (Россия) — 1883...

35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1440…

61 (56). Екатерина Макарова (Россия) — 972…

85 (85). Евгения Родина (Россия) — 720…

93 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 656...

98 (99). Анна Блинкова (Россия) — 619.