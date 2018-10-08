Харрис поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке U21, Рублёв — седьмой

Южноафриканский теннисист Ллойд Джордж Харрис поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке U21. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, сохранил за собой седьмую позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 8 октября

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4410.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1872.

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1440.

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1218.

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1045.

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 828.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 740.

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641.

9 (9). Майкл Ммо (США) — 541.

10 (14). Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 503.