Осака прокомментировала решение сняться с турнира в Гонконге

Действующая победительница Открытого чемпионата США японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала своё решение сняться с турнира в Гонконге.

«Я очень расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть в этом году на турнире в Гонконге. К сожалению, я всю неделю играла с болью в спине. Врачи посоветовали мне отдохнуть, чтобы не усугубить травму», — приводит слова Осаки официальный сайт тура.

Наоми ранее квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт с 21 по 28 октября в Сингапуре.

Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 250 тыс. пройдут с 8 по 14 октября.

В прошлогоднем финале турнира россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).