Макарова и Цуренко снялись с турнира в Гонконге

Российская теннисистка Екатерина Макарова и украинка Леся Цуренко снялись с турнира в Гонконге, который пройдёт с 8 по 14 октября. Екатерина сослалась на изменения в своём графике выступлений, а Леся — на травму спины, сообщает официальный сайт WTA-тура.

Ранее стало известно, что в Гонконге не выступит действующая победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака. В основной сетке теннисисток заменили «лаки-лузеры»: представительница Израиля Юлия Глушко, американка Кэролайн Доулхайд и болгарка Виктория Томова.

Призовой фонд соревнований в Гонконге составляет $ 250 тыс.



В прошлогоднем финале турнира россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).