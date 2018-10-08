Кудерметова одолела Риске в первом круге турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Тяньцзине (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу США Элисон Риске со счётом 5:7, 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Вероника 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 10 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тяньцзине Кудерметова поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, посеянной под пятым номером.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).