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Кудерметова одолела Риске в первом круге турнира в Тяньцзине

Кудерметова одолела Риске в первом круге турнира в Тяньцзине
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Тяньцзине (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу США Элисон Риске со счётом 5:7, 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Вероника 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 10 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тяньцзине Кудерметова поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, посеянной под пятым номером.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

08 октября 2018 года, понедельник. 07:15 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова
Россия
5:7
6:1
7:5
Элисон Риске
Элисон Риске
США
Родина в трёх сетах проиграла Линетт на старте турнира в Тяньцзине
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