Главачкова: в финале игра у нас со Стрыцовой не шла, мы даже стали смеяться

Чешские теннисистки Андреа Главачкова и Барбора Стрыцова поделились впечатлениями от победы на турнире в Пекине (Китай) в парном разряде. В финале они одолели представительницу Канады Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань со счётом 4:6, 6:4, [10:8].

«Во втором сете мы стали смеяться по поводу ситуации на корте, так как игра у нас не шла. Но мы сумели вырвать победу, сыграв в свой теннис. В концовке мы действовали уверенно. Это был наш главный финал из трёх предыдущих, но при этом мы были расслабленны. Мы здорово сыграли в Азии. На протяжении этих трёх недель мы были очень сильны в психологическом плане», — цитирует Главачкову официальный сайт тура.

«Я так рада сейчас. Это была потрясающая неделя. В целом последние три недели были превосходными. Это был сложный турнир, и финал получился непростым. Мы с Андреа чувствовали себя не лучшим образом, но продолжали бороться. Психологически мы были готовы отлично. Здорово, что нам удалось вырвать победу», — сказал Стрыцова.