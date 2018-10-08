14 эйсов помогли Куэрри победить Шварцмана на старте турнира в Шанхае

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под девятым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он в двух партиях уступил представителю США Сэму Куэрри со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Шварцман ни разу не подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Куэрри поспорит со своим соотечественником Тейлором Фритцем (Q), который победил голландца Робина Хасе со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.