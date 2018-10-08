Кар. Плишкова с трудом победила Лепченко на старте турнира в Тяньцзине

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под первым номером, вышла во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Каролина 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Плишкова поспорит со словенкой Полоной Херцог, которая победила испанку Лару Арруабаррену со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг

Лю Фанчжу (Китай, WC) — Юань Юэ (Китай, WC) — 6:0, 1:6, 6:4.

Турнир завершится 14 октября.