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Кар. Плишкова с трудом победила Лепченко на старте турнира в Тяньцзине

Кар. Плишкова с трудом победила Лепченко на старте турнира в Тяньцзине
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под первым номером, вышла во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Каролина 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Плишкова поспорит со словенкой Полоной Херцог, которая победила испанку Лару Арруабаррену со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг
Лю Фанчжу (Китай, WC) — Юань Юэ (Китай, WC) — 6:0, 1:6, 6:4.

Турнир завершится 14 октября.

08 октября 2018 года, понедельник. 08:30 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
6
Чехия
6:2
   3
6:7
7   
6:3
Варвара Лепченко
Варвара Лепченко
США
08 октября 2018 года, понедельник. 08:55 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Лара Арруабаррена
Лара Арруабаррена
Испания
   5
6:7
7   
2:6
 
Полона Херцог
Полона Херцог
Словения
08 октября 2018 года, понедельник. 08:00 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Юань Юэ
Юань Юэ
Китай
0:6
6:1
4:6
Лю Фанчжу
Лю Фанчжу
Китай
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