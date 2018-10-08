Цибулкова снялась с турнира в Линце из-за травмы плеча

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова приняла решение сняться с турнира в Линце (Австрия) из-за травмы плеча. На этих соревнованиях уроженка Братиславы была посеяна под четвёртым номером.

На минувшей неделе Доминика дошла до четвертьфинала в Пекине (Китай), где уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счётом 3:6, 6:7 (5:7).



Место Цибулковой в сетке турнира заняла чешская теннисистка Катержина Синякова, получившая девятый номер посева. Ещё одну путёвку в основную сетку получит «лаки-лузер».

Ранее россиянки Екатерина Александрова и Анна Блинкова смогли преодолеть квалификацию.

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.

