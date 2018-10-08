Мело: в финале мы с Куботом провели идеальный матч

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело поделились впечатлениями от завоевания титула на турнире в Пекине (Китай). В финале они обыграли австрийца Оливера Мараха и представителя Хорватии Мате Павича со счётом 6:1, 6:4.

«Эта победа очень много значит для нас. Мы провели прекрасную неделю и завершили её, завоевав титул. По ходу соревнований у нас случались взлёты и падения, но мы очень рады, что смогли победить. Мне нравится выступать в Китае, здесь я всегда себя чувствую прекрасно.

По ходу турнира мы смогли собрать свою игру воедино. В начале соревнований мы играли не лучшим образом, а в финале провели идеальный матч, особенно учитывая, что нашими соперниками были Марах и Павич. Мы просто счастливы, что так сыграли в финале», — цитирует Мело официальный сайт тура.

«Это был очень важный турнир для нас в плане набора очков в чемпионской гонке. Победа в Пекине придаст нам уверенности. Здесь мы провели четыре отличных матча», — сказал Кубот.