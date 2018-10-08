Маклахлан: держа трофей в руках, испытываешь удивительные ощущения

Представитель Японии Бен Маклахлан и немец Ян-Леннард Штруфф поделились впечатлениями от завоевания титула на турнире в Токио (Япония) в парном разряде. В финале они в двух сетах победили Рэйвена Клаасена (ЮАР) и Майкла Винуса (Новая Зеландия) со счётом 6:4, 7:5.

«Это просто невероятно. Мы здорово выступаем в этом сезоне и на многих крупных турнирах показываем отличные результаты. Держа трофей в руках, испытываешь удивительные ощущения», — цитирует Маклахлана официальный сайт тура.

«Мой легендарный напарник уже выиграл несколько титулов, а для меня это первый трофей. Я очень рад победе в Токио. Это была отличная неделя. Я очень люблю этот город. Думаю, в первом сете мы проделали отличную работу, сделав брейк при счёте 4:4. Во втором соперники стали оказывать огромное давление на приёме. Мы старались бороться, но это было нелегко. В целом во втором сете наши оппоненты играли лучше, но нам повезло. Мы очень рады этому титулу», — сказал Штруфф.

Винус так прокомментировал поражение в финале: «Это была прекрасная неделя для нас. Мы смогли в полной мере ею насладиться. Спасибо зрителям за поддержку. Финал прошёл в невероятной атмосфере».