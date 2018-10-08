Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Циципас одолел Монфиса и сыграет с Хачановым на «Мастерсе» в Шанхае

Циципас одолел Монфиса и сыграет с Хачановым на «Мастерсе» в Шанхае
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 10-м номером, пробился во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Стефанос дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Циципас поспорит с россиянином Кареном Хачановым.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

08 октября 2018 года, понедельник. 09:30 МСК
Шанхай. 1-й круг
Матч окончен
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
37
Франция
6:7
6:4
4:6
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
Хачанов успешно стартовал на турнире в Шанхае, обыграв Джонсона
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент