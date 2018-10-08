Циципас одолел Монфиса и сыграет с Хачановым на «Мастерсе» в Шанхае

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 10-м номером, пробился во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Стефанос дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Циципас поспорит с россиянином Кареном Хачановым.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.