Дьяченко проиграла Грамматикопулу в финале квалификации турнира в Линце

Российская теннисистка Виталия Дьяченко (12) не смогла пробиться в основную сетку турнира в Линце (Австрия). В финале квалификации она в двух партиях уступила представительнице Греции Валентини Грамматикопулу со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Виталия ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 7 брейков.

Имя соперницы Грамматикопулу по первому кругу станет известно по окончании всех матчей квалификации. Ранее в основную сетку прошли россиянки Екатерина Александрова и Анна Блинкова.

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.