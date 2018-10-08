Раонич уступил Макдональду на старте турнира в Шанхае, Чеккинато одолел Симона

Канадский теннисист Милош Раонич, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 14-м номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях проиграл представителю США Маккензи Макдональду, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 7:5, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Раонич 23 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Макдональд поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Шанхай. Мужчины. Первый круг

Марко Чеккинато (Италия, 16) — Жиль Симон (Франция) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:2).