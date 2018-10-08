Вихлянцева проиграла Шмидловой в финале квалификации турнира в Линце

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (10) не смогла пробиться в основную сетку турнира в Линце (Австрия). В финале квалификации она в двух партиях проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой (1) со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Вихлянцева 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Шмидловой 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

Имя соперницы словачки по первому кругу станет известно по окончании всех матчей квалификации. Ранее в основную сетку прошли россиянки Екатерина Александрова и Анна Блинкова.

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.