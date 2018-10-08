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Вавринка проиграл Чоричу, Кирьос — Клану на старте «Мастерса» в Шанхае

Вавринка проиграл Чоричу, Кирьос — Клану на старте «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях уступил представителю Хорватии Борне Чоричу, посеянному под 13-м номером, со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Вавринка 14 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Чорич поспорит с американским теннисистом Брэдли Кланом (Q), который одолел австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

08 октября 2018 года, понедельник. 13:10 МСК
Шанхай. 1-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
Стэн Вавринка
69
Швейцария
6:4
4:6
3:6
Борна Чорич
Борна Чорич
19
Хорватия
08 октября 2018 года, понедельник. 13:45 МСК
Шанхай. 1-й круг
Матч окончен
Брэдли Клан
Брэдли Клан
104
США
4:6
6:4
6:3
Ник Кирьос
Ник Кирьос
38
Австралия
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