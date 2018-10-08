Сеппи победил Маннарино в первом круге турнира в Шанхае

Итальянский теннисист Андреас Сеппи вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), в двух партиях обыграв представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Андреас 4 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Сеппи поспорит с победителем поединка Филип Краинович (Сербия) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 11).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.