Остапенко в трёх сетах проиграла Кучовой на старте турнира в Гонконге

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Гонконге под третьим номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года в трёх партиях проиграла представительнице Словакии Кристине Кучовой со счётом 7:5, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Остапенко 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал Кучова поспорит с болгаркой Викторией Томовой (LL).

Соревнования с призовым фондом $250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).