Три арбитра пожизненно дисквалифицированы за манипуляции ради ставок

Три судьи на вышке из Таиланда Ануче Тонгплю, Аписиту Промчай и Читчаю Шрилилай пожизненно отстранены от работы и посещения любых теннисных соревнований.



Арбитров обвинили в том, что они делали ставки на теннисные матчи турниров ITF, которые прошли в 2017 году. Судьи обслуживали поединки и манипулировали подсчётом очков ради ставок для получения личной выгоды. Все трое признали свою вину, информирует Tennis Integrity Unit.

Организация Tennis Integrity Unit была создана в 2008 году. Она стала заниматься расследованием игр, имеющих договорной характер. А в 2016 году началась работа над докладом, который посвящён коррупции и договорным матчам в теннисе. На создание The Independent Review of Integrity in Tennis («Независимый доклад о чистоте в теннисе») было потрачено два года и 15 млн фунтов, а размер документа составил 2000 страниц.