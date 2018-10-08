Тим: в концовке сезона особенно важно не тратить всей энергии без остатка

Австриец Доминик Тим сообщил, что старается беречь силы в концовке сезона и с умом подходит к своему графику выступлений.
«Я старался играть на меньшем количестве турниров. В концовке сезона особенно важно следить за своим расписанием и не делать слишком многого, не тратить всей энергии без остатка. Это был долгий и изматывающий сезон.
До попадания на Итоговый чемпионат в Лондон мне ещё далеко, но я надеюсь сделать это. Стабильность — одна из главных вещей в теннисе. Очень сложно на каждом турнире проходить далеко. Именно это делает игроков из топ-4 особенными, ведь они успешно выступают уже более 10 лет», — приводит слова Тима официальный сайт тура.
Во втором круге турнира в Шанхае Доминик сыграет с австралийцем Мэттью Эбденом.
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