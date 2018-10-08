Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Тим: в концовке сезона особенно важно не тратить всей энергии без остатка

Тим: в концовке сезона особенно важно не тратить всей энергии без остатка
Теннис / ATP

Австриец Доминик Тим сообщил, что старается беречь силы в концовке сезона и с умом подходит к своему графику выступлений.

«Я старался играть на меньшем количестве турниров. В концовке сезона особенно важно следить за своим расписанием и не делать слишком многого, не тратить всей энергии без остатка. Это был долгий и изматывающий сезон.

До попадания на Итоговый чемпионат в Лондон мне ещё далеко, но я надеюсь сделать это. Стабильность — одна из главных вещей в теннисе. Очень сложно на каждом турнире проходить далеко. Именно это делает игроков из топ-4 особенными, ведь они успешно выступают уже более 10 лет», — приводит слова Тима официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Шанхае Доминик сыграет с австралийцем Мэттью Эбденом.

Джокович пустился в погоню за Надалем в Шанхае
Пока Король грунта травмирован, серб может выиграть китайский «Мастерс». И тогда до первого места – рукой подать!
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент