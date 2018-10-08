Ибин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Нисикори

На старте турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) хозяин кортов У Ибин в двух сетах обыграл своего соотечественника Ли Чжэ со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Оба китайских спортсмена получили от организаторов «уайлд-кард».

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Ибин выполнил 5 эйсов, дважды ошибся на своей подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Его соперник три раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Ибин поборется с японцем Кеем Нисикори, посеянным под восьмым номером.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.