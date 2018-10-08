11 эйсов не помогли Кужмовой одолеть Павлюченкову на старте турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела первый круг турнира в Линце (Австрия), обыграв в двух сетах представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 7:5, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. За это время Павлюченкова дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница выполнила 11 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований 27-летняя россиянка, посеянная под шестым номером, поспорит либо с Верой Лапко (Беларусь), либо с Белиндой Бенчич (Швейцария).

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.