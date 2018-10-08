Куницын: если Хачанова прорвёт, он будет постоянно обыгрывать топ-теннисистов

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын оценил прогресс россиянина Карена Хачанова. Ранее 22-летний спортсмен удачно стартовал на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), обыграв в матче первого круга американца Стива Джонсона со счётом 6:7, 6:3, 6:4.



«Карен показывает зрелую игру и в последнее время проигрывает только игрокам из топ-10. Ему нужно одержать одну победу над топовым игроком, и тогда его может прорвать — он сможет выигрывать у лучших теннисистов мира на постоянной основе. У Хачанова большое будущее», — цитируют Куницына «Известия».

В обновлённом рейтинге ATP Хачанов занимает 27-е место. В феврале 2018 года уроженец Москвы одержал победу на турнире в Марселе.