Энен: ТБШ важны, но золотая медаль на Олимпиаде — это нечто незабываемое

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция), где она выиграла золото в одиночном разряде, победив в решающем матче француженку Амели Моресмо.

«В то время у меня была инфекция, цитомегаловирус. В какой-то момент подумала, что не смогу выступить на Олимпиаде. Однако потом решила ехать, ведь такая возможность бывает один или два раза в карьере.



Я выиграла полуфинальный матч у Мыскиной и не могла поверить, что это произошло. Когда победила в финале, то во время исполнения национального гимна меня переполняла гордость. Турниры „Большого шлема“ очень важны, но не ожидала, что Олимпийские игры могут вызывать такие эмоции.



Никогда не думала, что буду так гордиться медалью, завоёванной на Олимпиаде. За два или три месяца до этого я не могла выдержать полуторачасовую тренировку. Это было похоже на волшебство», — цитирует Энен пресс-служба ITF.