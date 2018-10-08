Рыбарикова не смогла преодолеть первый круг турнира в Линце

На турнире в Линце (Австрия) словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, посеянная под седьмым номером, на старте соревнований потерпела поражение от бельгийки Элисон ван Эйтванк со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Рыбарикова 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и сделала 1 брейк. Её соперница выполнила 2 эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

За выход в четвертьфинал ван Эйтванк поборется с победительницей пары Анна Шмидлова (Словакия) — Фиона Ферро (Франция). Обе спортсменки пробились в основную сетку, стартовав в квалификации.

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Рыбарикову со счётом 6:4, 6:1.