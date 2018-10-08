WTA признала Соболенко лучшей теннисисткой по итогам сентября

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования за лучшего игрока сентября. Победителем опроса стала представительница Беларуси Арина Соболенко, которую поддержали около 80% болельщиков.

В прошедшем месяце 20-летняя спортсменка выиграла турнир в Ухане (Китай), обыграв в финале эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:3. Затем уроженка Минска хорошо проявила себя на Открытом чемпионате Китая. В Пекине белоруска дошла до четвертьфинала, где уступила местной теннисистке Ван Цян.

В голосовании Соболенко опередила японку Наоми Осаку и Каролину Плишкову из Чехии. В 2018 году Арина впервые была признана лучшим игроком месяца.

В обновлённом рейтинге WTA от 8 октября белорусская теннисистка поднялась на 11-е место.