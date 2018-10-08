Цибулкова отказалась от участия в Кубке Кремля, её заменит Томлянович

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля», который состоится в Москве с 13 по 21 октября.

29-летняя спортсменка не успевает восстановиться после травмы плеча, из-за которой она решила пропустить турнир в Линце (Австрия). Место уроженки Братиславы в основной сетке соревнований займёт австралийка Айла Томлянович, информирует пресс-служба WTA.

На прошлой неделе Цибулкова дошла до четвертьфинала в Пекине (Китай), где уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Кубок Кремля ежегодно проводится осенью в Москве на хардовых кортах. Призовой фонд женского турнира составляет около $ 790 тыс. В финале прошлогоднего розыгрыша Юлия Гёргес из Германии обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.