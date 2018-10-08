Контавейт — победительница в номинации «Прорыв сентября» по версии WTA

Теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт по итогам голосования на официальном сайте WTA завоевала награду в номинации «Прорыв сентября».

В опросе 22-летняя уроженка Таллина опередила китаянку Ван Цян и представительницу Хорватии Донну Векич.

В сентябре Контавейт дошла до финала в Ухане (Китай), где потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко со счётом 3:6, 3:6. На прошлой неделе Анетт выступила на турнире в Пекине, уступив в третьем круге будущей чемпионке Открытого чемпионата Китая, датчанке Каролине Возняцки.

В обновлённом рейтинге WTA от 8 октября Контавейт занимает 21-е место.

Эстонская спортсменка является победительницей одного турнира WTA. В 2017 году она выиграла титул в Хертогенбосхе (Нидерланды).