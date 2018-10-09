Джокович переизбран президентом совета игроков ATP

В понедельник в Шанхае (Китай) прошло собрание совета игроков ATP, на котором были переизбраны президент и вице-президент. Серб Новак Джокович и представитель ЮАР Кевин Андерсон сохранили свои посты.

Полностью состав совета выглядит так:

Топ-50: Новак Джокович, Кевин Андерсон, Робин Хасе, Джон Иснер, Сэм Куэрри.

Топ 51-100: Лу Ён-Хсунь, Вашек Поспишил.

Пары: Джейми Маррей, Бруно Суарес.

Другие: Стефано Травалья.

Ветераны: Колин Доудесвелл.

Тренеры: Дани Валверду.

В таком составе совет проработает до 2020 года.

На турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае, который продлится до 14 октября, Джокович вступит в борьбу со второго круга. Сербский теннисист, посеянный под вторым номером, в стартовом матче сыграет с французом Жереми Шарди.

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